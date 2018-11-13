تعرف على نتائج سباحة الأهلي في بطولة الجمهورية

تواصل فرق السباحة بالنادي الأهلي، مشاركتها في بطولة الجمهورية المقامة حاليا باستاد القاهرة، ويبحث أبناء النادي الدفاع عن اللقب الذي حققه النادي الموسم الماضي.





وجاءت نتائج الأهلي في بطولة الجمهورية كالتالي:





في مرحلة 2006، حقق فريق البنات الفوز بالمركز الأول، فيما جاء فريق البنات في المركز الثاني، كما حقق فريق البنات مواليد 2007 الفوز بالمركز الأول، وجاء فريق الأولاد في المركز الثاني.





وتبدأ غدا منافسات المراحل العمرية بداية من 13 و14 و15 سنة.