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مران خططي لـ"جال يد الأهلي" استعدادًا لمواجهة بورسعيد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:47 م
مران خططي لـجال يد الأهلي استعدادًا لمواجهة بورسعيد
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علي نبوي
 

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مرانا خططيا اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره فريق بورسعيد المقرر لها الخميس المقبل.


وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بمران خططي اليوم بعد التركيز خلال التدريبات الأخيرة على الجوانب البدنية بشكل مكثف عقب عودة اللاعبين للتدريبات بعد لقاء طلائع الجيش.


ويسعى عاصم حماد، المدير الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب قبل المباراة التي من المقرر أن تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.


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