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ضبط 12 هاربا من أحكام قضائية و5 متسولين خلال حملة أمنية بالجيزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:47 م
ضبط 12 هاربا من أحكام قضائية و5 متسولين خلال حملة أمنية بالجيزة
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملات مكثفة في ميادين المحافظة، بقيادة اللواء علاء متولي مدير الإدارة، لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث للحفاظ على الأرواح.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 شخصًا صادر ضدهم أحكام، وكذلك 5 متهمين بالتسول في الميادين والشوارع الرئيسية، ما يسيء للمظهر الحضاري للشوارع في المحافظة.

 

كما ضبطت الحملة عددًا من الباعة الجائلين، وبعض مخالفات المقاهي، وكذلك المواقف العشوائية بمطالع ومنازل الكباري خاصة في اماكن الازدحام بالمنيب وميدان الجيزة وميدان الكيت كات، ويأتي ذلك في اطار ازالة كافة معوقات السير بالمحافظة وتسهيل الحركة المرورية بها.

 

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحررت المحاضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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