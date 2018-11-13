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"رجال طائرة الأهلي" يواصل الاستعداد لمواجهة 6 أكتوبر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:44 م
رجال طائرة الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة 6 أكتوبر
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علي نبوي
 

يواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة فريق 6 أكتوبر في أول مباريات الفريق بالموسم الجديد من بطولة الدوري والمقرر لها الجمعة القادم.


ويخوض الفريق تدريبا قويا اليوم بعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات مؤخرًا عقب التتويج بلقب البطولة العربية مع المنتخب الوطني.


وحرص الجهاز الفني على متابعة حالة محمد عبدالمنعم «منعم»، وأحمد قطب، في ظل غيابهما عن التدريبات الجماعية نتيجة الإصابات المختلفة.

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