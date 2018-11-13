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وكالة ألمانية: أنباء عن انقلاب عسكري في ليبيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:44 م
وكالة ألمانية: أنباء عن انقلاب عسكري في ليبيا
الجيش الليبي - أرشيفية
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وكالات
 

كشفت مصادر ليبية مطلعة اليوم الثلاثاء عن القبض على عدد من الضباط العسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري.

 

وقال المصادر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء، إن "كتيبة "طارق بن زياد" التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قبضت مساء أمس الإثنين، على ضباط عسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري".

 

ويُذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرقي ليبيا، وصل إلى إيطاليا لحضور مؤتمر حول ليبيا، ولكنه لم يحضر افتتاح مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية أمس الاثنين.

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