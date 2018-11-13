ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"ترامب" يرد بحدة على خطاب "ماكرون" فى احتفالات الحرب العالمية الأولى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:43 م
ترامب يرد بحدة على خطاب ماكرون فى احتفالات الحرب العالمية الأولى
ترامب وماكرون
طباعة
خاطر عبادة
 

ردّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحدة عقب زيارته لباريس لحضور احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، حيث انتقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى خطابه سياسة "ترامب" من خلال شجب القومية.


وألقى ماكرون خطابًا مؤثرًا في قوس النصر في باريس يوم الأحد للاحتفال بالذكرى المئوية لصدور الهدنة، بحضور ترامب، لكن الرئيس الفرنسي أصدر في وقت لاحق تحذيراً صارخاً من الاتجاه المتنامي للانعزالية، مشيرا إلى أن "القومية خيانة للوطنية".


وفي وقت لاحق أصدر الرئيس ترامب تحذيرا صارخا لقادة الاتحاد الأوروبي في سلسلة من التغريدات، متهما إياهم بقطع تمويلهم العسكري والاعتماد على الحماية الأمريكية.

 

وقال ترامب "عدت للتو من فرنسا حيث أنجز الكثير في اجتماعاتي مع قادة العالم، ليس من السهل أبداً إظهار حقيقة أن الولايات المتحدة يجب أن تعامل بإنصاف، وهو الأمر الذي لم تتم معاملته ، سواء على المستوى العسكري أو التجاري".

 

وأضاف "إننا ندفع مقابل أجزاء كبيرة من الحماية العسكرية للبلدان الأخرى، بمئات المليارات من الدولارات، لميزة عظيمة تتمثل في خسارة مئات المليارات من الدولارات مع هذه البلدان نفسها في التجارة".

 

وأكدّ ترامب: "أخبرتهم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر- إنه دائماًغير عادل للولايات المتحدة، مبالغ ضخمة تنفق على حماية الدول الأخرى، ولا نجنى سوى العجز التجاري والخسائر، لقد حان الوقت أن تدفع هذه الدول الغنية جداً للولايات المتحدة لحمايتها العسكرية العظيمة، وإمّا أن تحمي نفسها ويجب أن تكون التجارة حرة ونزيهة!"

 

المزيد عن: ماكرون عالم ترامب اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 1:00:01 PM