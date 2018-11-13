"ترامب" يرد بحدة على خطاب "ماكرون" فى احتفالات الحرب العالمية الأولى

ردّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحدة عقب زيارته لباريس لحضور احتفال بمناسبة الذكرى المئوية لهدنة الحرب العالمية الأولى، حيث انتقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى خطابه سياسة "ترامب" من خلال شجب القومية.





وألقى ماكرون خطابًا مؤثرًا في قوس النصر في باريس يوم الأحد للاحتفال بالذكرى المئوية لصدور الهدنة، بحضور ترامب، لكن الرئيس الفرنسي أصدر في وقت لاحق تحذيراً صارخاً من الاتجاه المتنامي للانعزالية، مشيرا إلى أن "القومية خيانة للوطنية".





وفي وقت لاحق أصدر الرئيس ترامب تحذيرا صارخا لقادة الاتحاد الأوروبي في سلسلة من التغريدات، متهما إياهم بقطع تمويلهم العسكري والاعتماد على الحماية الأمريكية.

وقال ترامب "عدت للتو من فرنسا حيث أنجز الكثير في اجتماعاتي مع قادة العالم، ليس من السهل أبداً إظهار حقيقة أن الولايات المتحدة يجب أن تعامل بإنصاف، وهو الأمر الذي لم تتم معاملته ، سواء على المستوى العسكري أو التجاري".

وأضاف "إننا ندفع مقابل أجزاء كبيرة من الحماية العسكرية للبلدان الأخرى، بمئات المليارات من الدولارات، لميزة عظيمة تتمثل في خسارة مئات المليارات من الدولارات مع هذه البلدان نفسها في التجارة".

وأكدّ ترامب: "أخبرتهم أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر- إنه دائماًغير عادل للولايات المتحدة، مبالغ ضخمة تنفق على حماية الدول الأخرى، ولا نجنى سوى العجز التجاري والخسائر، لقد حان الوقت أن تدفع هذه الدول الغنية جداً للولايات المتحدة لحمايتها العسكرية العظيمة، وإمّا أن تحمي نفسها ويجب أن تكون التجارة حرة ونزيهة!"