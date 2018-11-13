طريقة تحضير شوربة الملفوف

المقادير

- للتزيين:

كريمة : حسب الرغبة (حامضة / ساور كريم)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مُقشَّر ومفروم)

- الملفوف : رأس (مقصوص)

- الجزر : 1 حبة (كبير الحجم / مُقشَّر ومفروم فرمًا خشنًا)

- الكرفس : عود (مفروم)

- ورق غار : 1 ورقة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (حبّ)

- مرق خضار : 8 اكواب (أو ماء)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مفرومة فرمًا خشنًا)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مُقشَّرة ومنذوعة البذور ومفرومة فرمًا خشنًا)

- ملح : حسب الرغبة

- الفلفل : حسب الرغبة

- الشبت : أوراق (طازجة)





طريقة التحضير

1. تُضاف الزبدة إلى قدر كبيرة الحجم، على نار متوسِّطة. وعندما تذوب الزبدة، يُقلى البصل، حتَّى يُصبح نصف شفَّاف.





2. يُضاف إلى القدر، مع البصل، كلٌّ من: الملفوف والجزر والكرفس. وتُطهى المكوِّنات لثلاث دقائق، مع التقليب.





3. توضع ورقة الغار في القدر، مع المكوِّنات المذكورة سالفًا، فالفلفل الأسود الحب. ويُصبُّ المرق (أو الماء)، مع إيداع المكوِّنات على النار، حتَّى يغلي الماء. ثمَّ، تُخفَّض الحرارة، وتترك المكوِّنات على النار، مع تغطية القدر، لربع ساعة.





4. ثمَّ، تُضاف البطاطس إلى القدر، على نار متوسِّطة، مع المكوِّنات سابقة الذكر. وحين تغلي الشوربة، تُخفَّض الحرارة، مع تغطية القدر، لعشر دقائق (مع مُلاحظة نضوج البطاطس).





5. تُضاف البندورة إلى القدر، على نار متوسِّطة، مع المكوِّنات سابقة الذكر. وتُدع الشوربة على النار تغلي مُجدَّدًا. ثمَّ، تُخفَّض الحرارة، وتبقى القدر على النار (من دون تغطية) لخمس دقائق. يُنثر الملح والفلفل.



