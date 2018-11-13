بشرة خيرة في الأهلي قبل مواجهة الوصل الإماراتي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن فرص لحاق أحمد فتحي وهشام محمد، بمباراة الوصل الإماراتي المقرر لها 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال قوية، مؤكدا أن الثنائي سيلحق برحلة الأهلي إلى الإمارات.





ويعاني أحمد فتحي من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني هشام محمد من الإصابة في العضلة الخلفية.





يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي القادمة.