أمير الكويت والرئيس الفلسطيني يبحثان دعم مسيرة العمل العربي المُشترك

عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -بقصر بيان اليوم الثلاثاء- جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والوفد الرسمى المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.

وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ علي جراح الصباح -فى بيان- إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية، وسبل دعمها فى مختلف المجالات، وتوسيع اطر التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربى المشترك.

وأضاف أن المباحثات تمت فى جو ودى عَكَس روح الأخوة التى تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة فى المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة الأصعدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين.