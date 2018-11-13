حيل ذهبية للتخلص من "الكرش"

لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر بسهولة في المنزل عليك اتخاذ بعض الخطوات اللازمة واتباع الحيل الذهبية التالية:-





1- لا تأكل السكر وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر

قد يكون استهلاك السكر الزائد هو المحرك الرئيسي للدهون الزائدة في البطن والكبد، وينطبق ذلك بشكل خاص على المشروبات ذات السكريات العالية مثل المشروبات الغازية.





2- تناول المزيد من البروتين

إن تناول الكثير من البروتينات يمكن أن يعزز عملية الأيض (التمثيل الغذائي) لديك ويقلل من مستويات الجوع، مما يجعلها وسيلة فعالة جدا لإنقاص الوزن. وتشير العديد من الدراسات إلى أن البروتين فعال بشكل خاص في مواجهة تراكم الدهون بالبطن.





3- قلل الكربوهيدرات في النظام الغذائي الخاص بك

أظهرت الدراسات أن تقليل الكربوهيدرات يسهم بفعالية كبيرة في التخلص من الدهون بمنطقة البطن، وحول الأعضاء وفي الكبد.





4- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

هناك بعض الأدلة على أن الألياف الغذائية القابلة للذوبان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كميات الدهون في البطن.

ويؤدي تناول الألياف الموجودة في الخضروات والفاكهة إلى تحسينات كبيرة في الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.





5- ممارسة تمارين البطن

يمكن أن تكون ممارسة التمارين فعالة للغاية إذا كنت تحاول التخلص من الدهون في البطن. وللتمارين أيضا عدد من الفوائد الصحية الأخرى، فهي تساعد في العيش بصحة جيدة ولأطول فترة ممكنة.





6- راقب نوعية طعامك واحسب السعرات الحرارية

كلنا نعرف أن ما نأكله في حميتنا الغذائية مهم جدا، لكن العديدين من الأشخاص لا يعرفون ما يأكلونه حقا.

فالبعض يعتقد أنه يتناول أطعمة تحتوي على "نسبة عالية من البروتين" أو "منخفضة الكربوهيدرات" أو أي شيء آخر ، لكنهم يميلون إلى الإفراط أو التقليل إلى حد كبير.

وبالنسبة لأي شخص يريد حقا تحسين نظامه الغذائي، فإن عليه مراقبة حجم ما يأكل وكم السعرات الحرارية في وجباته لفترة من الوقت لضبط حميته الغذائية.