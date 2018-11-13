يوسف يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق يعود لاستئناف تدريباته صباح غدٍ الخميس؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.





وأضاف أن الأهلي يخوض مرانه غدا في غياب 12 لاعبا دوليا لانضمامهم إلى المنتخبين الأول والأولمبي، بالإضافة إلى غياب أيضا الثنائي المغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي؛ لتواجدهما في معسكري منتخبي بلادهما؛ استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019.





وأوضح أن هناك جلسة غدا مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشة كافة الأمور المتعلقة ببرنامج إعداد الفريق خلال توقف الدوري الحالية.



