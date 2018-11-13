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تأجيل محاكمة 26 متهما بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" لـ19 يناير

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:33 م
تأجيل محاكمة 26 متهما بـالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ19 يناير
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 19 يناير المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

 

وأمرت المحكمة، بإيداع المتهم العاشر أحمد بكر بدار الصحة النفسية والعقلية بالعباسية لبيان حالته النفسية والعقلية ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة.

  

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان .

 

وجاءت أسماء المتهمين المحبوسين كالتالي: عبد العال عبد الفتاح وأحمد محمد حسن مرسي وأسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وحسن إبراهيم حلمي وكريم منتصر منجد وعبد العزيز ممدوح ويوسف عبد العال عبد الفتاح وأحمد  خالد أحمد ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب وعبد الرحمن عاطف ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة علي وآسر محمد زهر الدين ويوسف محمد صبحي ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوي إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة وأحمد صالح عبد  الفتاح وعلي عاطف علي الساعي ومحمود عبد القادر علي سعد وبسام أسامة محمد بطل  ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدي.

      

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير  2016  قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر  واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.



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