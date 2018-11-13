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الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الوصل

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:32 م
الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الوصل
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علي نبوي
 
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في التاسعة صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب العودة من تونس بعد مواجهة الترجي التونسي الجمعة الماضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا أمام الوصل الإماراتي بهدفين لكل فريق في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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