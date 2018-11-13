سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن سمير عدلي المدير الإداري للفريق تقرر أن يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي .





وأضاف أن كارتيرون المدير الفني للفريق حدد بشكل رسمي سفر البعثة يوم 20 نوفمبر الجاري إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الوصل يوم 22 من الشهر ذاته في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.





يذكر أن الأهلي تعادل إيجابيا 2 – 2 أمام الوصل الإماراتي في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في لقاء الذهاب.



