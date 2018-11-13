انقلاب شاحنة محملة بكيميائيات في ألمانيا

انقلبت شاحنة محملة بمواد كيميائية سائلة صباح اليوم الثلاثاء في المنطقة الصناعية بحي جريسهايم في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

ونقلت صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung، عن فرق الدفاع المدني في المنطقة أن الشاحنة كانت تحمل حاويات من حمض الهيدروكلوريك، مشيرة إلى أن أسباب انقلابها "غير معروفة بعد".

وقال المتحدث باسم الشرطة في المنطقة إن السلطات أغلقت الشوارع أمام حركة السير، وأن هذا الإجراء "روتيني" نظرا لوجود تسرب كيميائي في موقع الحادث.

ودعت السلطات سكان المنطقة للبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب حتى يتم تطهير موقع الحادث من المواد المتسربة، موضحه أن الفرق المختصة باشرت عملها لمنع أي تسرب إضافي للمواد الكيميائية.