24 نوفمبر.. استكمال سماع الشهود في قضية "أنصار بيت المقدس"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزيرالداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة وذلك لجلسة 24 نوفمبر الجاري لعدم حضور شهود الإثبات.

وكانت قد حددت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود أرقام 750، 751، 754، 755 وكلفت النيابة العامه إخطار مصلحة السجون بعمل كشف بأعداد المتهمين المحبوسين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.