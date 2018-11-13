ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ولايات ألمانية تشدد قوانين وسائل التواصل الاجتماعى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
ولايات ألمانية تشدد قوانين وسائل التواصل الاجتماعى
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

صاغت ولايات ألمانية قائمة بمطالب تهدف إلى تشديد قانون يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر إزالة كلام يحض على الكراهية من مواقعها، حسب ما أوردته صحيفة هاندبلات اليوم الإثنين.


وقالت الصحيفة إن وزراء العدل من الولايات سيقدمون تعديلاتهم المقترحة على القانون الألماني في اجتماع مع وزيرة العدل كاتارينا بارلي يوم الخميس.


ويعدّ القانون، الذي يبدأ سريانه في الأول من يناير، هو جهد طموح للغاية للسيطرة على ما يظهر على وسائل الإعلام الاجتماعية وقد أثار مجموعة من الانتقادات.في حين أن الولايات الألمانية تركز على المخاوف بشأن كيفية معالجة الشكاوى.

ودعا مسؤولون آخرون إلى إجراء تغييرات في أعقاب الانتقادات القائلة بأن هناك الكثير من المحتويات التي يتم حظرها.

المزيد عن: وسائل التواصل الاجتماعى عالم اخبار ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 11:30:02 AM