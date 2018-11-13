ولايات ألمانية تشدد قوانين وسائل التواصل الاجتماعى

صاغت ولايات ألمانية قائمة بمطالب تهدف إلى تشديد قانون يتطلب من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر إزالة كلام يحض على الكراهية من مواقعها، حسب ما أوردته صحيفة هاندبلات اليوم الإثنين.





وقالت الصحيفة إن وزراء العدل من الولايات سيقدمون تعديلاتهم المقترحة على القانون الألماني في اجتماع مع وزيرة العدل كاتارينا بارلي يوم الخميس.





ويعدّ القانون، الذي يبدأ سريانه في الأول من يناير، هو جهد طموح للغاية للسيطرة على ما يظهر على وسائل الإعلام الاجتماعية وقد أثار مجموعة من الانتقادات.في حين أن الولايات الألمانية تركز على المخاوف بشأن كيفية معالجة الشكاوى.

ودعا مسؤولون آخرون إلى إجراء تغييرات في أعقاب الانتقادات القائلة بأن هناك الكثير من المحتويات التي يتم حظرها.