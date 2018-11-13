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اتحاد جدة يخطط لخطف نجم الزمالك

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
اتحاد جدة يخطط لخطف نجم الزمالك
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رامي بشاي
 
أكدت بعض التقارير الصحفية التونسية، على عزم مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي على التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فريق الاتحاد لتدعيم صفوفه في انتقالات الشتاء المقبلة، من اجل تحسين وضعه بجدول الدوري السعودي، بعد ظهور الفريق الأصفر بشكل سيئ جدا خلال مباريات الدور الاول.

ويتواجد حمدي النقاز مع منتخب بلاده في معسكر مغلق، استعدادا لمواجة مصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.
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