تجديد حبس موظف قتل حماه بـ"لكمة بالوجه" 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس موظف متهم بقتل والد زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات أسرية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من المستشفى باستقبال "أ.م" 60 سنة، ومصابا بكدمات في منطقة الوجه، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوج ابنته، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، فقام والد الثاني بالاعتداء على الأول، وسدد له ضربة باليد في منطقة الوجه، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي رئيس النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.