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اليوم .. الإمارات تواجة البحرين و راحة لمصر بالبطولة العربية للسلة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:15 ص
اليوم .. الإمارات تواجة البحرين و راحة لمصر بالبطولة العربية للسلة
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دينا نبيل
 
يلتقى اليوم منتخب الإمارات  لكرة السلة رجال مع نظيره البحرينى فى  منافسات البطولة العربية للمنتخبات فى نسختها الـ 23 ، والتى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 17 نوفمبر الجارى .

بينما يحصل المنتخب المصرى على راحة من المنافسات اليوم ، بعد ان  فاز على  نظيره الجزائرى فى أولى مباريات البطولة، بنتيجة 62/69 ، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى شهد حفل الافتتاح والمباراة ، وتغلب على الإمارات ثم البحرين فى الجوليتن الثانية والثالثة على الترتيب.

ويشارك في البطولة 5 دول وهي : الإمارات والسعودية والبحرين و الجزائر بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام إستعداداً للتصفيات النهائية الافريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020 وسوف تقام التصفيات النهائية فى انجولا نهاية نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر المقبل.
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