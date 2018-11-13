التفاصيل الكاملة لأسوأ عطل تعرض له "جوجل"

تعرض جوجل لأسوأ عطل امتد من التاسعة والنصف للعاشرة والنصف مساء أمس، بسبب الصين وروسيا ونيجيريا، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويرجع السبب إلى تجربة على الحروب الإلكترونية بين روسيا والصين ونيجريا، وأن تجربة الحرب هذه كانت تشمل عرقلة الحركة على الانترنت والتلاعب فى نتائج البحث وتغيير اتجاهات حركة الانترنت.

وقال خبراء إن العطل هو الأسوا فيى تاريخ الشركة، وحتى صحيفة "وول ستريت جورنال" وافقت على خطورة الأمر باعتبار أن سرقة حركة الانترنت لم يكن مجرد اختراق بل تم أيضا توجيهها مؤقت للصين في تدريب على حرب إلكترونية.

كما أن شركات مزودة لخدمة الانترنت فى نيجيريا تعاونت مع الصين وروسيا في عملية الاختراق، في توجيه حركة الانترنت إلى الصين.