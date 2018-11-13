رابطة "أسيان" تطالب بالمسائلة الكاملة لمسؤولى بورما

تدعو دول جنوب شرق آسيا المسئولين عن الانتهاكات في ولاية راخين في ميانمار "بورما" للمساءلة الكاملة، وفقاً لبيان تم إعداده لعقد قمة إقليمية، يعكس خطًاً أقوى يتم اتخاذه داخل المجموعة.





وقالت مسودة بيان الرئيس الذي نشرته وكالة رويترز، قبل أن يسلمه رئيس الوزراء السنغافوري المضيف "لي هسين لونج" في ختام اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التي تضم عشرة أعضاء ان الوضع في ولاية راخين كان "مصدر قلق".

ولم تعلق حكومة سنغافورة على الفور على مسودة البيان، ويمكن إصدار بيان نهائي بعد اجتماع قادة الآسيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء.