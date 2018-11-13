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مسئولو مطار القاهرة يطالبون محمد صلاح بخلع القناع ونجم ليفربول يرد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
مسئولو مطار القاهرة يطالبون محمد صلاح بخلع القناع ونجم ليفربول يرد
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الفجر الرياضي
 
ارتدى النجم المصري محمد صلاح لاعب  ليفربول الإنجليزي القناع ،الذى انتشرت له صورة به، في مطار القاهرة مساء أمس.

وأثار محمد صلاح الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له وهو مرتديا قناع.

ونصح مسئولو المطار محمد صلاح بخلع القناع خلال تواجده لعدم إثارة الأزمات واستجاب اللاعب وخلع القناع وتم إنهاء الأوراق الخاصة به .

ومن المقرر أن يخوض محمد صلاح تدريباته اليوم مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس الجمعة المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.


المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كورة كرة صلاح رياضة
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