حكايات اليوم.. انتفاضة ضد الاحتلال البريطاني.. وإقالة "محمد نجيب"

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني.

بداية أحداث ثورة 19

في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر من عام 1918م، بدأت أحداث ثورة 1919 في مصر بمقابلة سعد زغلول و على شعراوى وعبد العزيز فهمى للمندوب السامي البريطاني ثم اجتماع حزب الوفد لأول مرة.

انتفاضة ضد الاحتلال البريطاني

وفي مثل هذا اليوم 13 نوفمبر من عام 1935م، اندلعت انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء دستور 1923م، الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه دستور 1930 الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات.

إقالة محمد نجيب

وفي مثل هذا اليوم 13 نوفمبر من عام 1954م، أقالت الثورة الرئيس المصري محمد نجيب ثم تحفظت عليه بمنزلة بالمرج وهو من مواليد 20 فبراير 1901 من أب مصري وأم سودانية، حيث كان أول رئيس للجمهورية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 .

قمة عربية في بيروت

وفي 1957م، عقدت قمة عربية فى بيروت الأولى منذ قمة أنشاص لبحث العدوان الثلاثي على مصر، حيث لم يحضرها عبد الناصر بسبب انشغاله في حرب السويس وأوفد مندوبه الخاص اللواء عبد الحميد غالي.

وهددت القمة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بـ إجراءات ردع عربية إذا لم تسحب قواتها فورًا من الأراضي المصرية ودعت إلى حل مشكلة السويس بما يتفق مع سيادة مصر ومكانتها.

ماري كويني

وولدت الممثلة المصرية ماري كويني، في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر من عام 1916م، وانتقلت مع والدتها وأختها هند للاقامة في مصر مع خالتها الممثلة والمنتجة آسيا داغر وعمها الصحفي أسعد داغر الذي كان يعمل بجريدة الأهرام اليومي في ذلك الوقت.

بدأت العمل في السينما عام 1929 في فيلم غادة الصحراء عندما رشحها المخرج وداد عرفي للتمثيل في الفيلم غادة الصحراء لأول مرة أمام خالتها آسيا وكانت لا تزال في الثانية عشرة من عمرها.

واستأنفت كويني العمل السينمائي عام 1933م، في قطاع المونتاج حيث شاركت كمونتيره في فيلم عندما تحب المرأة من إخراج أحمد جلال ثم اتجهت إلى التمثيل والإنتاج مع خالتها صاحبة شركة لوتس العملاقة للإنتاج السينمائي قبل أن تستقل عنها عام 1942.

صلاح فايز

وفي مثل هذا اليوم 13 نوفمبر من عام 1943م، ولد الشاعر الغنائي صلاح فايز وقضى فترة النشأة في حى شبرا درس الابتدائية في مدرسة الإسماعلية ثم مدرسة التوفيقية الثانوية ثم الثانوية العسكرية فالكلية الحربية دفعة 1953 كما حصل على ليسانس آداب انجليزى 1963 ودبلوم معهد السيناريو 1965م.

ومن أغنياته المشهورة ياولاد بلدنا يوم الخميس وغدارين وكده برضه ياقمر والحب الحقيقى ووحشتني وابسط ياعم وفى الركن البعيد الهادى، وله ديوانين في أداب المعركة يوميات مستجد في الميدان، ودرس النصر.