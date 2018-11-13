تغيرات تطرأ على سيارة مرسيدس E63 AMG

أجرت شركة برابوس، المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، تغيرات بسيطة على سيارة مرسيدس E63 AMG.





وقد حملت السيارة من الخارج زوائد في المقدمة ومشتت هواء خلفي مع نظام العادم الرياضي ومخارجه السوداء بالإضافة إلى الطلاء الأخضر الداكن المطفي وجنوط السوداء والمكابح البرتقالية والجناح المدمج.



