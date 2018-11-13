تغيرات تطرأ على سيارة مرسيدس E63 AMG
الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
أجرت شركة برابوس، المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، تغيرات بسيطة على سيارة مرسيدس E63 AMG.
وقد حملت السيارة من الخارج زوائد في المقدمة ومشتت هواء خلفي مع نظام العادم الرياضي ومخارجه السوداء بالإضافة إلى الطلاء الأخضر الداكن المطفي وجنوط السوداء والمكابح البرتقالية والجناح المدمج.
ووفرت برابوس تعديلات قوية للمحرك V8 ثنائي التيربو، الذي يأتي بسعة 4.0 لترات وقامت باستبدال شواحن التيربو بأخرى أكبر لترتفع قوة المحرك من 603 أحصنة إلى 789 حصانا وارتفع عزمها من 850 نيوتن-متر إلى 1،000 نيوتن-متر.
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