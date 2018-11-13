ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تغيرات تطرأ على سيارة مرسيدس E63 AMG

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
تغيرات تطرأ على سيارة مرسيدس E63 AMG
طباعة
 
أجرت شركة برابوس، المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، تغيرات بسيطة على سيارة مرسيدس E63 AMG.

وقد حملت السيارة من الخارج زوائد في المقدمة ومشتت هواء خلفي مع نظام العادم الرياضي ومخارجه السوداء بالإضافة إلى الطلاء الأخضر الداكن المطفي وجنوط السوداء والمكابح البرتقالية والجناح المدمج.

ووفرت برابوس تعديلات قوية للمحرك V8 ثنائي التيربو، الذي يأتي بسعة 4.0 لترات وقامت باستبدال شواحن التيربو بأخرى أكبر لترتفع قوة المحرك من 603 أحصنة إلى 789 حصانا وارتفع عزمها من 850 نيوتن-متر إلى 1،000 نيوتن-متر.
المزيد عن: سيارة سيارات تقنية تغيرات على سيارة مرسيدس تغيرات تعديل السيارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 11:30:01 AM