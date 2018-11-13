مؤتمر "باليرمو" يستأنف أعماله وحفتر حاضر غائب

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اليوم الثلاثاء، مشاركة المشير خليفة حفتر في أعمال مؤتمر "باليرمو" الدولي حول ليبيا المعقود في إيطاليا.

وقالت القيادة المذكورة، إن المشير حفتر "وصل الاثنين إلى إيطاليا من أجل عقد سلسلة لقاءات تبدأ اليوم الثلاثاء مع رؤساء دول الجوار والطوق، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".

ويوم أمس، ذكرت وكالة "فرانس بريس"، أن حفتر رفض حضور حفل عشاء أقامه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي جمع الأطراف الليبية والدولية المشاركة في المؤتمر.

ووفقا للوكالة، فإن حفتر متردد في الجلوس إلى طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم "إسلاميين متطرفين" مدعوين للمؤتمر.

وانطلقت الاثنين فعاليات المؤتمر، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في إطار محاولات إحياء جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن روسيا ودول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، كما يحضره ممثلون عن دول عربية ويستمر ليومين.

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، أن المؤتمر، يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمن حوض البحر المتوسط برمته.