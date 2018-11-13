الحماية المدنية تسيطر على حريق شب داخل مصنع ورق بـ6 أكتوبر

سيطرت الحماية المدنية في 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، على حريق شب داخل مصنع ورق بمنطقة المصانع دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الحماية المدنية، إخطارًا من النجدة بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع الورق بمنطقة المصانع، وتوجهت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وفرضت كردونا أمنيا حول المصنع، وتمكنت من إخماد الحريق ومنع وصوله إلى المصانع المجاورة دون وقوع إصابات.

وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، الذي أمر بإحالة المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب نشوب الحريق داخل المصنع، وتبين من المعاينة الأولية للنيابة أن ماس كهربائي خارج من سلك التكييف المركزي وراء نشوب الحريق.