بولتون: أمريكا تعترض على خطوات بكين الفردية فى بحر الصين الجنوبى

تعترض الولايات المتحدة على الخطوات العسكرية الفردية للصين فى بحر الصين الجنوبى، وقد ازدادت سرعة عمليات الملاحة الأمريكية فى الممر المائى المتنازع عليه، وفقاً لما ذكره مستشار الأمن القومى الامريكى جون بولتون اليوم الثلاثاء.

وقال أيضا إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان مستعداً لعقد قمة ثانية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وجاءت هذه التعليقات بعد نشر تقرير يفصل مواقع الصواريخ غير المعلنة في الشمال التي كانت تخضع للصيانة.

وكان بولتون يتحدث إلى الصحفيين في سنغافورة على هامش اجتماعات هذا الأسبوع بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المكونة من عشرة أعضاء والشركاء الخارجيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.