قبل توزيعها على الصيدليات.. ضبط 3 آلاف عبوة دوائية مجهولة المصدر بالوراق (صور)

نجح ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في ضبط حوالي 3 آلاف دوائية أدوية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالوراق.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة مفادها قيام "أحمد. ش. ا. ع" 24 سنة، صاحب مخزن لبيع الأدوية بدون ترخيص، بدائرة قسم الوراق، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الضرورية لاحتياجات المواطنين وطرحها وتوزيعها على الصيدليات دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة وبدون فواتير أو مستندات تفيد مصدر تلك الأدوية مستغلا في ذلك زيادة الأسعار للأدوية في الفترة الأخيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة ومعرضا حياة المواطنين للخطر.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن المتحرى عنه وتم ضبطه وبتفتيش المخزن ضبط بداخله 2680 عبوة دوائية مختلفة الأنواع عبارة عن 374 صنفا دوائيا (أقراص، شراب، أمبولات) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد المصدر كما جاء بتقرير لجنة أطباء التفتيش الصيدلي المرافق للحملة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بأخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.