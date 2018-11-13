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علاء علم الدين: 23 فبراير أولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
علاء علم الدين: 23 فبراير أولى جلسات طعن المتهمين بـأحداث بولاق أبو العلا
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 

صرح المحامي علاء علم الدين بأنه قد تم تحديد جلسة نظر طعن المتهمين المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا" والمتهم فيها 104 متهماً وذلك أمام محكمة النقض بجلسة السبت الموافق 23 فبراير 2019.

 

وكانت قد قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

 

وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.


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