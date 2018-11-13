أمير كرارة يبدأ تصوير "كازبلانكا" بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأ الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كازابلانكا" في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وصور أمير كرارة، أولى مشاهد العمل بمشاركة نجوم الفنانين محمود البزاوي، عمرو عبدالجليل وأحمد داش وذلك وسط أجواء الحماس والتشويق التي سيطرت على الكواليس.

الجدير ذكره أن فيلم "كازابلانكا" هو من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، ويشارك فى بطولته إلى جانب أمير كرارة، كل من من غادة عادل، باسل خياط، عمرو عبد الجليل، جيهان خليل، أحمد داش والمغربي محمد مفتاح.



