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ضبط 38 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 10:58 ص
ضبط 38 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة
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كريم المنجي
 

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ275 سائقًا، وإثبات تعاطي 38 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

 

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

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