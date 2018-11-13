ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة لـ 5 شهداء

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واستشهد آخر، متأثراً بإصابته في الغارات المتواصلة على القطاع منذ مساء أمس.

وأعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد شاب متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 5، والمصابين إلى 12 آخرين على الأقل، منذ مساء أمس الإثنين، في غارات إسرائيلية رداً على هجمات صاروخية فلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال أنه قصف 150 موقعاً في قطاع غزة تابعين لحماس والجهاد الإسلامي، من بينها 3 مبان حكومية.

وفي المقابل، واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات من القذائف الصاروخية من قطاع غزة على المستوطنات في جنوب الأراضي المحتلة.

وذكرت مصادر إسرائيلية،م إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهو الأعلى على الإطلاق منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع في 2014.

وأوضحت المصادر أن بعض الصواريخ سقطت على مبانٍ، وأدت إلى إصابة 20 إسرائيلياً، لكن معظم الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، كما اعتُرِض العديد منها.

وحملت الحكومة الفلسطينية حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد في قطاع غزة، واتهمتها بأنها تجر المنطقة إلى مزيد من المخاطر والتوتر عبر سياستها التصعيدية.