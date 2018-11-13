المقاصة يراقب إبراهيم ريعو في ودية بورتو السويس

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إبراهيم رجب "ريعو" لاعب فريق بورتو السويس تحت الميكروسكوب، ومراقبته بشكل جيد، تمهيدا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.





وكان اللاعب دخل اهتمامات طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعد تقديمه مستوى مميز مع فريقه في دوري القسم الثاني، ويراقبه في المباراة الودية التي يخوضها المقاصة أمام فريقه ظهر اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي.





ويجيد ريعو اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن وحتى الوسط المدافع، وهو ما يمنح أي مدير فني مرونة تكتيكية داخل الملعب.



