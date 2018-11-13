هاني شاكر يتألّق بتوكسيدو كلاسيكيّ من إبداع اللبنانيّ عقل فقيه

تألّق أمير الغناء العربي هاني شاكر، خلال إطلالته الأخيرة في حفله في دار الأوبرا المصريّة بإطلالة مميّزة وقّعها مصمّم الأزياء اللبنانيّ المبدع عقل فقيه، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيّة السابع والعشرين على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وأولى المصمّم اللبنانيّ عقل فقيه إهتماماً خاصّاً ومميّزا بإطلالة النجم المصريّ الكبير من خلال توكسيدو كلاسيكيّ يناسب صورة أمير الغناء، وكذلك رمزية المكان في دار الأوبرا، فإختار له تصميم التوكسيدو الأكثر تقليديةً ورسميةً، والذي يتميّز بطيّة الصدر المصنوعة من الساتان الأسود الفاخر التي تشير إلى الأعلى والمفصولة عن ياقة السترة، والمعروفة عالمياً في مجال تصميم بدلات التوكسيدو باسم Peak Lapel.





وصرّح المصمّم عقل فقيه بأنّه سعيد جداً بالتعاون مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأضاف بأنّه فخور بتعامله مع فنّان يعتبر رمزاً للرومانسيّة والفنّ الأصيل، إضافة إلى كونه صاحب تاريخ فنيّ جميل ومفعم بالأعمال التي تعيش في ذاكرة الفنّ والموسيقى العربيّة.



