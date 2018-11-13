البرلمان التونسي يصادق على تعديل وزاري اقترحه الشاهد

منح البرلمان التونسي الثقة للوزراء الجدد الذين زكّاهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في التحوير الوزاري المعلن عنه الاثنين الماضي.

وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13، وتمّت المصادقة على تعيين الوزراء بالأغلبية، أي أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائبا.

وبعد جلسة التصويت، قال الشاهد لإذاعة "شمس أف أم" إن مصادقة البرلمان على الوزراء الجدد الذين اقترحهم في التحوير الوزاري، يمثل "انتصارا للديمقراطية".

وأعرب رئيس الوزراء التونسي عن أمله في أن "يكون التحوير انطلاقة جديدة للحكومة بنجاعة أكبر".

وقدّم الشاهد الاثنين الماضي، تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة و5 كتّاب دولة، في خطوة قال إنها تهدف لضخ دماء جديدة في حكومته وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.