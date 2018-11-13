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كيف تكتشفين أن طفلك تؤلمه أذنه؟

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:43 ص
كيف تكتشفين أن طفلك تؤلمه أذنه؟
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هناك أعراض تطرأ على صغيرك تكتشفين من خلالها أن طفلك تؤلمه أذنه

يشعر الطفل بصعوبة في بلغ ومضغ الطعام.
يفقد شهيته للطعام.
يجد صعوبة في النوم.
ضعف في سمعه خاصة الأصوات المنخفضة.
يفقد توازنه فيمشي ويتعثر أو لا يستطيع الوقوف.
قد يحدث القيء بسبب تسرب الفيروسات من الأذن إلى المعدة.
خروج سائل من الأذن ورائحة كريهة في مرحلة متأخرة.
يشد أذنه باستمرار وهو يبكي.

ما هو العلاج المنزلي السريع لألم أذن طفلك؟
ضعي كمادات دافئة على أذنه فإذا لاحظت أنه توقف عن البكاء فمعنى ذلك انه يشكو من أذنه.
ارفعي رأسه على وسادة مرتفعة.
توجهي به إلى الطبيب الذي يقوم بفحص الأذن وتحديد مشكلتها.
لا تعطيه المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب لأنه يتوجب فحص الأذن وتنظيفها أولاً.
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