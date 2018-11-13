ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شباب غزة يرد بالصواريخ علي الإحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
شباب غزة يرد بالصواريخ علي الإحتلال الإسرائيلي
طباعة
هالة الشحات
 
شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، ضربات جوية ردا علي الهجوم الذي قام به عدد من الشباب الفلسطيني في غزة من خلال إطلاق عشرات الصواريخ، للرد علي عمليات إسرائيلة في القطاع، حيث أطلق الفلسطينيون 17 صاروخا على جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأحد ردا على عملية توغل عبر الحدود وغارات جوية قالت حماس إن الهدف منها كان توفير غطاء لعودة سيارة استخدمتها القوات الإسرائيلية في العملية.

وأكدت حماس أن مهاجمين في سيارة فتحوا النار على مجموعة من نشطائها وقتلوا نور بركة "أحد قادتها المحليين" وعضوا في لجان المقاومة الشعبية، إلى جانب خمسة آخرين.

وأعقب ذلك عملية مطاردة للسيارة، وقال شهود إن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 40 صاروخا على المنطقة خلال المطاردة.
المزيد عن: وقت متاخر قصف غزة حماس اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 10:00:16 AM