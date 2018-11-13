شباب غزة يرد بالصواريخ علي الإحتلال الإسرائيلي



وأكدت حماس أن مهاجمين في سيارة فتحوا النار على مجموعة من نشطائها وقتلوا نور بركة "أحد قادتها المحليين" وعضوا في لجان المقاومة الشعبية، إلى جانب خمسة آخرين.

وأعقب ذلك عملية مطاردة للسيارة، وقال شهود إن الطيران الإسرائيلي أطلق أكثر من 40 صاروخا على المنطقة خلال المطاردة. وأكدت حماس أن مهاجمين في سيارة فتحوا النار على مجموعة من نشطائها وقتلوا نور بركة "أحد قادتها المحليين" وعضوا في لجان المقاومة الشعبية، إلى جانب خمسة آخرين.

شنت قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، ضربات جوية ردا علي الهجوم الذي قام به عدد من الشباب الفلسطيني في غزة من خلال إطلاق عشرات الصواريخ، للرد علي عمليات إسرائيلة في القطاع، حيث أطلق الفلسطينيون 17 صاروخا على جنوب إسرائيل في وقت متأخر من مساء الأحد ردا على عملية توغل عبر الحدود وغارات جوية قالت حماس إن الهدف منها كان توفير غطاء لعودة سيارة استخدمتها القوات الإسرائيلية في العملية.