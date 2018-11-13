الطالع الفلكي الثّلاثَاء 13/11/2018.. حَالَة إتّزَان!

**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمرفى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و45 دقيقة

مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ،ويدخل الجدى فى الخامسة و50 دقيقة فجراً بتوقيت

القاهرة.

**غربيّاً: الشّمس فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: الشّمس فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: الشمس فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





*اليوم 4 هَاتُور قبطى، 13 تشرين ثَانِ رُومى ، 5 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أهم شيئ عندى الهدوء والنّظام ، النّظام هوّا أساس كل شيئ

فى الحياة.(محمُود ياسين من فيلم حُبّ احلى من حُبّ-1975)





*القمر في الجدي غربيّاً

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست

بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على

الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب

والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ

يوم القيامة مُخيّرين وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من صفات مواليد

بُرج الجدى ميْلهم للإلتزام بالقوانين والتقاليد والترتيب والنظام ، الحرص والحذر

وبطء الحركة وهذه الصفات تكفل تأمين الجدى/مولود برج الجدى من زلة قدم قد

تتسبب فى سقوطه من قمة جبل طموحه دون أدنى فرصة له فى إستعادة مركزه

المفقود من جديد ،لذلك يكونون ناجحين فى الإدارات الوظيفية الهرمية ومُتمتّعين

باحترام رُؤسائهم ومرؤُوسِيهم ، لكن صفة الحذر لا تعنى إتصاف المولود بالجُبن

ففى الوقت الذى يُعانى فيه مواليد البروج الأخرى تقريباً من رُهاب/خوف

المُرتفعات ، فمولود الجدى يتّصف بحالة من الإتزان المُدهشة تجعله الأكثر إستعداداً

للعمل فى مجال الأكروبات الخطيرة والإبتعاد التام عن تناول أيّة مواد تتسبب فى

التأثير على حالة الإتزان هذه ، بسبب تأثير زحل فهم مُعرّضون للعناد والقتامة

المزاجية وللتغلب على تلك المشكلة فهم منصوحون بالسكن على أطراف المدينة

بعيداً عن الضوضاء، الإتصال بالطبيعة من خلال الزّراعة أو البَسْتَنَة، إرتداء

الملابس الزّاهية ووضع العطور المُنعشة ومُشاهدة المواد الكوميدية باستمرار.





إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: السّيارة لاتسير دون وقود فلا تنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، ووقود

منزلك ليمدّك بالهدوء ، كلمات تشجيع لوالدتك أو زوجتك.





برج الثور: صراع بين واجباتك وبين رغبتك فى تحصيل حقوقك ،بادر بإنهاء

ماعليك من واجبات أوّلاً خاصّةً على جبهة الأسرة ثم طالب بحقوقك بكل ثبات.





برج الجوزاء: إبتعد عن السّخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً

زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج السّرطان: لا تتمسّك بوجهة نظرك كمسألة عناد أوعجرفة وتهمل وجهة نظر

الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال أو مستقبلك الوظيفى.





برج الأسد: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم،

الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العذراء: مُجادلة الآخرين قد تبدو لك كمُتعة ذهنيّة لكن ثمنها أسرارك أوتكوين

العداوات،تمتّع بلعبة شطرنج بفم مغلق أوتكلم فى الفن والرياضة بعيداً عن أسرارك.

برج الميزان: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم

بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج العقرب: تعرف متى تتحدث ومتى تسكت وفى أىّ إتجاه تتحرّك، حافظ على

مشاريعك طىّ الكتمان بعيداً عن عيون الغيورين والحسودين أعداء النجاح.





برج القوس: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من

الماضى ، لكن لاتتوقّع نجاح مُحاولتك بنسبة مائة بالمائة.





برج الجدى: النّظام والرّوتين مهما كان مُزعجاً فقد تم صنعه لسبب وجيه، تعطيلك

عن الحركة السريعة لتأخذ المزيد من الحذر وتفحص التوافه الصغيرة الماكرة.





برج الدّلو: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ،

إن كنت خاطباً أومتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحُوت: إحرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة