حقيقة طلاق سمية الخشاب من زوجها أحمد سعد

نشرت الفنانة سمية الخشاب من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" البوستر الخاص بأغنيتها الجديدة “قلبي يا ناس”، والتي عادت من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد غياب.





وحرصت سمية على توجيه رسالة لزوجها أحمد سعد، وعلقت على الصورة وكتبت : "شكرا زوجي وحبيبي على دعمك وتشجيعك لي ويارب دايما مع بعض في كل النجاحات".





كثيرون فسروا ما كتبته سمية الخشاب بأنه رسالة غير مباشرة للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول إنفصالها عن زوجها بعد أن لاحظ متابعوهما بأنهما لا ينشران صوراً حديثة لهما من خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة.