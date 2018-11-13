موسكو: لا بديل عن المفاوضات في ليبيا

اعتبر النائب الأول لرئيس ديوان الحكومة الروسية سيرغي بريخودكو أنه لا بديل عن المفاوضات في العملية الليبية، ويجب على كل الأطراف أن تواصل الحوار والبحث عن حلول ترضي الجميع.

وأضاف على هامش مؤتمر باليرمو حول ليبيا: "يجب على كل الأطراف في ليبيا أن تبحث عن حلول وسط، على أساس اتفاق الصخيرات، الذي يعتبر الأساس الوحيد لتحقيق تسوية طويلة الأمد، وهو ما تمت الإشارة إليه بشكل خاص في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2434 الصادر في 13 سبتمبر من هذا العام".

وأضاف أن أحد العوائق الأساسية على طريق التسوية الليبية، هو انعدام الأمن ووجود جماعات إرهابية كثيرة هناك، بما فيها داعش والقاعدة.

وشدد على ضرورة تأسيس قاعدة تشريعية موحدة في ليبيا، تسمح بتنظيم الانتخابات العامة في البلاد.

وأشار إلى أهمية تهيئة ظروف خارجية مواتية للعملية السياسية الليبية، وتنسيقها بشكل يجعلها تتوافق مع "خطة العمل" للأمم المتحدة حول ليبيا.

وتابع: "ندعو كافة الأطراف الليبية المنخرطة في عملية إحلال الوفاق الوطني إلى إبداء أعلى قدر من حسن النية، والعمل على تخطي الخلافات من أجل إقامة ليبيا جديدة".