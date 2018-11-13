"القسام" تهدد: مليون صهيوني في دائرة صواريخنا

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن منطقة المجدل المحتلة "دخلت دائرة النار"، في إطار رد فصائل المقاومة على التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام في غزة أبو عبيدة، على تويتر، رداً على قصف الاحتلال للمباني المدنية في غزة: "دخلت المجدل المحتلة دائرة النار"، مضيفاً "أسدود وبئر السبع هما الهدف التالي إذا تمادى العدو في قصف المباني المدنية الآمنة".

وأضاف أبو عبيدة أن الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تتشاور "توسيع دائرة النار، كانت عسقلان البداية، ونحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا، إذا كان قرار العدو هو التمادي في العدوان".