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إليسا بإطلالة "شفافة".. وجمهورها يتهمها بـ"التعري" (صور)

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
إليسا بإطلالة شفافة.. وجمهورها يتهمها بـالتعري (صور)
إليسا
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الفجر الفني
 
نشرت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة صور جديدة لها من دبي أثناء مشاركتها في حفل Givenchy .

وظهرت اليسا في هذه الصور بإطلالة جريئة كشفت الكثير من جسدها وعرضتها للانتقادات من قبل متابعيها.

وعلقت احدى متابعات اليسا بالقول: "بس يعني حضرتك خارجه من سرطان ومش هامك ولابسه كدا طب بلاش الافوره دي الصراحه اوحش حاجه فيكي لابسك حاولي تغيري لابسك او متنزليش صور بالقرف ده انا كنت بحبك بس بعد اللبس القذر ده متساهليش حب حد اساسا".

فيما قال متابع اخر: "ناس تحت. قصف وبتموت. وناس. بتستعرض. رغم حبي الك اليسا. بس العري مش اسلوب راقي".

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