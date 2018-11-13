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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
دواجن
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 13ـ 11 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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