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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 13ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
أسعار البيض اليوم الثلاثاء 13ـ 11 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
بيض
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هشام إسماعيل
 
شهدت تعاملات أسواق البيض، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا في الأسعار.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 41 إلى 45 جنيهًا، أنشاص 41 جنيهًا، قويسنا 42 إلى 45 جنيهًا، الصحراوي 43 إلى 46 جنيهًا، الصالحية 40 إلى 43 جنيهًا.

بينما بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 45 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 47 جنيهًا، بيض بلدي عتيق 50 جنيهًا.
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