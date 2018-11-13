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اليوم.. تكريم رموز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
اليوم.. تكريم رموز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
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تقيم اليوم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما حفلًا لتكريم رموز الجمعية ورؤسائها السابقين، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، وعدد من رموز الجمعية من أعضائها.

ويتم خلال الحفل تكريم النقاد والصحفيين الذين شاركوا فى دورته الرابعة والثلاثين التى أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الماضى بمنحهم شهادات تقدير.

الاحتفالية تقام داخل المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الجمعية على يد الكاتب الراحل كمال الملاخ في أكتوبرمن عام 1973.

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