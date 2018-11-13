إيران تقرر إغلاق قنوات فضائية وتقليص دعم مواقع الكترونية تابعة للحوثيين

قالت مصادر إعلامية إن السلطات الايرانية قررت تقليص دعمها لبعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التي تدعم مليشيا الحوثي الارهابية في اليمن.

وذكرت المصادر وفقا لصحيفة، عدن الغد، أن الجهات الإيرانية أغلقت قبل أسبوعين الماضي قناة الاتحاد التي تبث من الضاحية الجنوبية عقب 3 أعوام على إطلاقها.

وتعتبر قناة الاتحاد هي قناة عربية خلفت قناة "عدن لايف" بنفس مقرها بالضاحية قبل ان تغلق أبوابها مؤخرا .

وذكرت المصادر أن الجهات الإيرانية أبلغت إدارة قناة "الساحات" أنها قررت خفض التمويل الممنوح للقناة وأنها تدرس دمج طاقم قناة الساحات بطاقم قناة المسيرة .

وامت قرار تقليص الدعم الى المواقع الالكتروني التي تديرها ايران في اليمن ومن بينها موقع العربي حيث قال كتاب ومتعاونون مع الموقع ان إدارة الموقع أبلغتهم مؤخرا ان المكافآت المالية التي كانت تصرف للكتاب في الموقع والتي كانت تصل إلى 100$ دولار أمريكي عن كل مادة تم خفضه إلى 40 دولار فقط.

وبررت إدارة الموقع الممول إيرانيا هذا القرار بسبب مشاكل مالية باتت تواجهها.