ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

إيران تقرر إغلاق قنوات فضائية وتقليص دعم مواقع الكترونية تابعة للحوثيين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
إيران تقرر إغلاق قنوات فضائية وتقليص دعم مواقع الكترونية تابعة للحوثيين
الحوثيين - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قالت مصادر إعلامية إن السلطات الايرانية قررت تقليص دعمها لبعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التي تدعم مليشيا الحوثي الارهابية في اليمن.

 

وذكرت المصادر وفقا لصحيفة، عدن الغد، أن الجهات الإيرانية أغلقت قبل أسبوعين الماضي قناة الاتحاد التي تبث من الضاحية الجنوبية عقب 3 أعوام على إطلاقها.

 

وتعتبر قناة الاتحاد هي قناة عربية خلفت قناة "عدن لايف" بنفس مقرها بالضاحية قبل ان تغلق أبوابها مؤخرا .

 

وذكرت المصادر أن  الجهات الإيرانية أبلغت إدارة قناة "الساحات" أنها قررت خفض التمويل الممنوح للقناة وأنها تدرس دمج طاقم قناة الساحات بطاقم قناة المسيرة .

 

وامت قرار تقليص الدعم الى المواقع الالكتروني التي تديرها ايران في اليمن ومن بينها موقع العربي حيث قال كتاب ومتعاونون مع الموقع ان إدارة الموقع أبلغتهم مؤخرا ان المكافآت المالية التي كانت تصرف للكتاب في الموقع والتي كانت تصل إلى 100$ دولار أمريكي عن كل مادة تم خفضه إلى 40 دولار فقط.

 

وبررت إدارة الموقع الممول إيرانيا هذا القرار بسبب مشاكل مالية باتت تواجهها.

المزيد عن: اليمن القنوات الفضائيه الحوثيين اغلاق مواقع الكترونية تابعة للحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الخليج العربي الإماراتي
دبا الفجيرة
-
x
14:45
-
شباب الأهلي دبي
الظفرة
-
x
14:55
-
الشارقة
بني ياس
-
x
17:30
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/13/2018 8:30:08 AM