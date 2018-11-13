إسرائيل تستهدف مقر استخبارات "حماس" العسكرية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء استهداف مبنى مقر الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "المبنى يقع في منطقة مأهولة وبالقرب من مدرسة"، لافتا إلى أن الضربات التي يشنها الجيش حاليا تأتي "ردا على الهجمة الإرهابية التي تقودها منظمة حماس".

كما أشار إلى أن المقر العسكري المدمر عمل على "تجميع وبحث استخباراتي ضد إسرائيل بطرق عديدة، وعرض الصورة أمام قادة الجناح العسكري لحماس".

من جانبه، ذكر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، أنه "تم إطلاق 300 صاروخ باتجاه بلدات إسرائيلية من قبل منظمات إرهابية في غزة، أدت إلى إصابة 20 إسرائيليا".

وفي السياق ذاته، أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الإسرائيلي استهدف موقع "فجر" التابع لحركة المقاومة الفلسطينية جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وذكر أن الطيران دمر أيضا منزلا سكنيا يعود إلى عائلة اليازجي في شارع الوحدة، بالإضافة إلى أضرار كبيرة خلفها قصف آخر استهدف عمارة أبو هريرة اليازجي حيث توجد روضة أطفال.

وتوترت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي "عملية سرية" الأحد في القطاع أدت إلى اندلاع قتال أسفر عن مقتل أحد قادة كتائب عز الدين القسام وستة نشطاء فلسطينيين آخرين إضافة إلى ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين.

واعتبارا من عصر الاثنين أطلقت عشرات الصواريخ من غزة نحو جنوب إسرائيل، حيث دوّت صفارات الإنذار في مناطق "غلاف غزة" ما دفع الإسرائيليين إلى التوجه نحو الملاجئ في العديد من البلدات المحاذية للقطاع.

وقدّر الجيش الإسرائيلي الصواريخ المطلقة من غزة بنحو 300 صاروخ، اعترضت منظومة القبّة الحديدية المضادة للصواريخ العشرات منها، فيما سقطت الغالبية العظمى من تلك التي لم يتم اعتراضها في مناطق خالية حسب الجيش الإسرائيلي.