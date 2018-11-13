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حفتر يرفض حضور عشاء جَمَع الأطراف المشاركة في باليرمو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:02 ص
حفتر يرفض حضور عشاء جَمَع الأطراف المشاركة في باليرمو
باليرمو
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام أنّ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر رفض حضور حفل عشاء أقامه رئيس الوزراء الإيطالي جمع الأطراف الليبية والدولية المشاركة في مؤتمر "باليرمو".

 

وأشارت وكالة "فرانس بريس" أمس الاثنين إلى أنّ "رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقبل حفتر بعد الساعة (19.30 ت غ) بعد فترة من عدم التأكد من مشاركته في هذا المؤتمر الدولي.. كما أن المشير رفض المشاركة في العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء الإيطالي".

 

وقال مسؤول إيطالي إن كونتي كان يعتزم لقاء حفتر ومسؤولين ليبيين آخرين وجّهت إليهم دعوات إلى باليرمو، في سلسلة من الاجتماعات الثنائية مساء الإثنين.

 

وأردفت الوكالة في تقريرها: "عقب العشاء قصد كونتي لبرهة قاعة الصحفيين لتحيّتهم وقد سألوه عن هذه الاجتماعات الثنائية فأتى جوابه ضبابيا، إذ لم يؤكد ما إذا كانت عقدت أم لا، وقال الاجتماعات الثنائية هنا تعقد طوال الوقت. سنواصل العمل غدا".

 

وأضافت أن حفتر يبدي ترددا في الجلوس إلى طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم "إسلاميين متطرفين"، تمت دعوتهم إلى باليرمو، بحسب أوساط الوفد المرافق له.

 

وبدأت الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو، من خلال اجتماعات مصغرة لعدة أطراف وبمشاركة المبعوث الأممي، في إطار مناقشة القضايا الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر.

 

وتحوم الشكوك حول مشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو الدولي بشأن الأزمة الليبية، إذ يرى مراقبون أن حظوظ النجاح أمامه لا تبدو قوية، خاصة مع تغيب قادة روسيا وألمانيا وفرنسا.

 

المزيد عن: حل الازمة الليبية حفتر المشاركة في باليرمو الازمة الليبية
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