غزة.. تواصل القصف المتبادل

أفادت قناة روسيا اليوم، بإطلاق رشقة أخرى من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية في غلاف غزة.

وأشارت القناة إلى أن صافرات الإنذار دوت صباح اليوم الثلاثاء، في مستوطنات "غلاف غزة"، لافتا إلى سماع أصوات انفجارات ناجمة عن محاولة تصدي القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من غزة.

من جانبها، قالت غرفة "العمليات المشتركة" التابعة للفصائل الفلسطينية، إنها قصفت بقذائف صاروخية "مدينة المجدل المحتلة ردا على استهداف الاحتلال للمباني السكنية في قطاع غزة".

في حين أكد الناطق الرسمي باسم "سرايا القدس" أبو حمزة أن "استمرار العدوان بهذه الطريقة واستهداف العدو للبيوت والأماكن العامة والمقرات المدنية قد جعل المقاومة تتخذ قراراً بتوسيع دائرة الرد".

ويشهد قطاع غزة منذ الأمس قصفا إسرائيليا متواصلا تسبب في تدمير عدة مبان سكنية متعددة الطوابق في مناطق متفرقة بالقطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الرشقات الصاروخية.

وتوترت الأوضاع الأمنية في القطاع بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي "عملية سرية" الأحد في القطاع أدت إلى اندلاع قتال أسفر عن مقتل أحد قادة كتائب عز الدين القسام وستة نشطاء فلسطينيين آخرين إضافة إلى ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابة آخرين.